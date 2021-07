Zwykli ludzie wersji retro

Powieściopisarz i dziennikarz Piotr Bojarski poleca w "Plusie Minusie".

W tej chwili czytam „Lwów. Kres iluzji: opowieść o pogromie listopadowym 1918" Grzegorza Gaudena. Autor poruszył przemilczany temat pogromu, do jakiego doszło we Lwowie jesienią 1918 r. Jest to dla nas wstydliwa i straszna historia, ale zdecydowanie wymagająca opowiedzenia. Niedawno przeczytałem inną książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, mianowicie „Wojna Iwana. Życie i śmierć w Armii Czerwonej 1939–1945" Catherine Merridale. To opowieść o wojnie – jednak prowadzona nie poprzez losy wielkich dowódców czy generałów, ale z perspektywy zwykłych ludzi, którzy służyli w Armii Czerwonej.

Bardzo ciekawą publikacją jest również praca „Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza. Bohater, tchórz czy zdrajca?" Sławomira Kopera i Tymoteusza Pawłowskiego. Temat jest mi szczególnie bliski, fascynację dwudziestoleciem międzywojennym zaszczepił we mnie mój dziadek, który był ułanem. Choć akurat moja najnowsza powieść „Coraz ciemniej w Wartheland" rozgrywa się ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ