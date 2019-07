Oswoić pustkę EAST NEWS, Justyna Rojek

Misia Furtak

Wokalistka Misia Furtak poleca w "Plusie Minusie": Zacznę od filmu dokumentalnego „I Love You, Now Die: The Commonwealth Vs. Michelle Carter" amerykańskiej reżyserki Erin Lee Carr. Dotyczy on śledztwa w sprawie Michelle Carter, nastolatki, która zachęciła swojego chłopaka do samobójstwa. To historia niezwykła, bo o ile na początku wszystko wydaje się proste, a wina dziewczyny oczywista, o tyle dalej widzimy, jak skomplikowana była w rzeczywistości relacja dwójki nastolatków i jak wpłynęły na nią problemy psychiczne, ale i społeczne, związane z amerykańską kulturą i współczesnością.