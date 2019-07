Michał Szułdrzyński: Język określa świadomość

Donald Tusk wywołał kiedyś wielkie poruszenie, mówiąc, że Polska bardziej potrzebuje spawaczy niż politologów. Natychmiast ruszył festiwal oburzingu. Specjaliści od humanistyki prześcigali się w tym, kto mu mocniej dołoży. W jednym z pewnością Tusk miał rację – politologia coraz rzadziej inspiruje, a coraz częściej do myślenia o polityce pobudzają kognitywistyka czy neuronauka.

Historia myśli politycznej jest ważna, by rozumieć rozwój pewnych idei (piszę to jako magister filozofii politycznej). Ale nie sposób przeoczyć fakt, że wraz z tym, jak debata publiczna staje się coraz bardziej masowa, i w miarę, jak coraz większy wpływ na nią mają media społecznościowe, polityką przestają rządzić idee czy logosy. Znajomość historii konserwatyzmu czy liberalizmu coraz mniej pomaga zrozumieć, co się dzieje w polityce. I nie chodzi o klasyczną różnicę między rozumem a emocjami, choć truizmem jest powtarzanie, że znacznie większą rolę odgrywają dziś w polityce emocje niż argumenty racjonalne. Poniżej dalsza część artykułu

Kilka dni temu w „Rzeczpospolitej" prof. Andrzej Zybała przypomniał postać amerykańskiego profesora lingwistyki kognitywistycznej George'a Lakoffa, który postawił tezę , że postrzegamy świat nie poprzez racjonalne rozumowanie, lecz przez metafory. To one, nie racje czy argumenty, określają nasze polityczne preferencje. Jego teza o tym, że nasze poglądy są pochodną wyznawanych przez nas wartości, wydaje się trafna. Jej konsekwencją jest bowiem to, że nasze poglądy są odporne na rzeczywistość i jakiekolwiek argumenty. Tak funkcjonuje nasz umysł: jeśli przyjmiemy jakąś – jak to określa Lakoff – metaforę, przyjmujemy pewien język, i od razu też pewną ramę myślenia i postrzegania rzeczywistości.

Świat mediów społecznościowych to zjawisko wzmacnia, bowiem już dawno przestały być miejscem debaty, a zmieniły się przestrzeń, gdzie idole poszczególnych grup zwołują i musztrują swoje hufce, wojując z przeciwnikami oraz karcąc niepokornych. W takiej polityce nie ma miejsca na półcienie, największym wrogiem są symetryści, którzy nie chcą zapisać się do żadnego plemiona i – o zgrozo! – co jakiś czas przypomną niewygodne fakty.

Fakty dla sympatyków poszczególnych grup się nie liczą. Oni nie mogą nawet dyskutować o faktach, bo mają zupełnie inne języki. Fakty ważne są tylko wtedy, gdy pasują do poglądów i niosących je metafor.

To dlatego sympatycy opozycji, którzy postrzegają sytuację przez pryzmat swej niechęci do Jarosława Kaczyńskiego, nie są w stanie dostrzec żadnych pozytywnych zmian, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich lat, i nie mogą pojąć, że wielu grupom społecznym żyje się lepiej. Dlatego również sympatycy prawicy uważają Polskę za raj na ziemi, pod warunkiem że pozbędziemy się z niej komunistów, złodziei, wyznawców LGBT, a przede wszystkim straszącego z okładek prawicowych pism Donalda Tuska. I to wcale nie dlatego, że wolał spawaczy od politologów.