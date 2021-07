Łukasz Młyńczyk: Spójny Hołownia, złośliwy Tusk, naiwna Suchanow

Te afery PiS są książkowe, stanowią idealną pożywkę dla oponentów i w normalnych warunkach uderzyłyby w filary PiS. Ale okazało się, że język przekazu stosowany przez opozycję, ta przesadna emfaza, był przeciwskuteczny - mówi politolog Łukasz Młyńczyk.

Plus Minus: Kiedyś mawiano, że polityk jest jak mucha – najłatwiej go zabić gazetą. A dziś czego powinni unikać politycy, żeby nie skompromitować się w oczach wyborców?

Twitter, alkohol i piątek wieczór to są czynniki, których połączenia polityk powinien unikać jak ognia. Zdarzają się sytuacje, że polityk w piątek wieczorem siada do Twittera i pisze coś, co brzmi niesłychanie interesująco, ale w sobotę rano okazuje się, że jednak brzmi źle, i już mamy kłopot wizerunkowy. Zwykle w takich sytuacjach politycy przepraszają, ale robią to w tak specyficzny sposób, że tylko pogarszają sprawę. Piszą mianowicie: „Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam". Jeżeli polityk nie czuje, że kogoś uraził, to jego przeprosiny nie mają żadnego znaczenia. Media społecznościowe niosą jeszcze jedno niebezpieczeństwo – politycy coraz częściej przekraczają granice intymności i prezentują siebie.

To niedobrze?

Osobiście do dzisiaj nie mogę się opędz...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ