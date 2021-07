Bogusław Chrabota: Politycy najwięksi wrogowie demokratycznej wspólnoty

Czym jest demos, zobaczyliśmy w piłkarskim Londynie. Europejski demos poddanych celebryckiej rodziny Windsorów tłukł inną część demosu, nie przyglądając się specjalnie, czy to współobywatele, czy też mieszkańcy historycznej krainy rozciągającej się od Alp po wybrzeża Sycylii.

Angielscy bandyci kopali przeciwników równo, całkiem jakby zapomnieli, że pochodzą z rzekomo jednego z najbardziej cywilizowanych narodów świata. Są potomkami Szekspira, kuzynami Jasia Fasoli i obronili się przed faszyzmem w czasie bitwy o Anglię. A może jest jednak inaczej? Może kopali właśnie dlatego? Z poczucia siły i słuszności? Bo skoro cały świat mówi ich językiem, ofiarowali nam Beatlesów i Stonesów, mają Oxford i Cambridge – to im wolno? Są lepsi, mają wszystkich gdzieś, a jeśli ktoś już przyjedzie na Wyspy, to do roboty. Włosi kręcić pizzę, Polacy na zmywak, a Hindusi do mioteł.

Szkoci i Irlandczycy mają ich dziś dość z pobudek historycznych, ale reszta świata z całkiem innych. Arogancja, poczucie wyższości, mało szlachetna pogarda pozwalająca deptać włoską flagę tylko dlatego, że Azzurri wygrali jakiś mecz. Właśnie w ten sposób przemówił angielski demos i świat to zobaczył.

Ale czy Anglicy są jedyni? Czy pojęc...

