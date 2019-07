Anioł Polak: Naród nie lubi takich

Umiłowani bracia! Wrze w tym Waszym kotle, aż piana kipi. Ledwo skończyła się jedna kampania, a już w kolejną wchodzicie. Muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla Waszej walki, choć – kolejny raz to powtórzę: nie podoba mi się język Waszych dyskusji i w żaden sposób nie przekonacie mnie, że to cywilizowany dialog.

Imponuje mi ostatnio zielony Władysław. W poprzedniej kampanii dał się uwikłać w skręt w lewo, a teraz próbuje zachować twarz. Lepiej późno niż wcale. Sukcesu w samotnej walce o głosy elektoratu nie wróżę, lecz próbować zawsze warto. W końcu najważniejsze jest własne sumienie. Jeśli ono podpowiada, że nie ma sensu wikłać się w układ z wiosennym Robertem, to trzeba go posłuchać. Zwłaszcza że Robert, jak widzę, do końca szczery nie jest. Jeszcze kilka tygodni temu na prawo i lewo mówił, że mandatu na europejskich salonach nie weźmie, a teraz zdanie zmienił i twierdzi, że mandat rzuci, gdy zdecyduje się na start do krajowego parlamentu. Naród nie lubi takich.

Chyba najdotkliwiej przekonał się o tym nowoczesny teraz Ryszard. Tyle było zapowiedzi, wzniosłych haseł itp. A wszystko upadło przez jeden wyjazd na Maderę. Już nawet lapsusy słowne można było wybaczyć, ale kłamstwa i miotania się – nie. I Ryszard wraca do biznesu. Będzie się tam działo. Ch...

