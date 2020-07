Irena Lasota: Zagrajmy w dylematy moralne

W obu krajach, którym przyglądam się raczej z bliska, w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, wyborcy lubią mówić o moralności i granicach, których nie chcieliby przekroczyć. Często te granice przekraczają z różnych powodów, ale wymówka oburzenia moralnego jest jedną z najczęściej nadużywanych.

W latach 70., gdy zajmowałam się europejskimi partiami komunistycznymi, znalazłam wspaniały cytat. Zapomniałam już nazwiska tego zasłużonego, starego członka Komunistycznej Partii Francji, który opublikował swój dramatyczny apel, brzmiący mniej więcej tak: „Dla każdego komunisty przychodzi czas, kiedy musi stanowczo powiedzieć »nie« i zamanifestować swoją moralną niezgodę. Dla jednych był to 1921 rok, gdy bolszewicy krwawo stłumili bunt w Kronsztadzie, dla innych były to wielkie czystki lat trzydziestych, dla innych jeszcze mógł to być pakt Mołotow-Ribbentrop. Widziałem komunistów, którzy rzucali legitymacjami, gdy sowieckie wojska wchodziły do Budapesztu w 1956 roku czy do Pragi w 1968. Dzisiaj i ja mówię »dosyć« i wychodzę z KPF. Nie pozwolę, by redaktor »l'Humanité« cenzurował mój artykuł".

Rzeczywiście, dezerterzy z partii komunistycznych bywają często zabawni i do wielu z nich można dostosować, nieco sparafrazowany, powyższy cytat...

