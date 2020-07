Cieślik & Górski: Trzeba słuchać Komorowskiego i robić odwrotnie

Dobra Rada Komorowski, Kosiniak bez Tygrysa, Ogórek obciachu, a w Polsce druga Korea.

Nuda. Co to za wybory?! Wszystko będzie, jak było. Prezydent zostanie prezydentem, Trzaskowski zostanie bufonem i tylko ścieki spłyną Wisłą. Trzask, trzask. Bul, bul.

Choćby celebryci trzask, trzask, trzaskali na Facebookach, a platformiane media produkowały antypisowskie komentarze na akord, to ludzie i tak swoje wiedzą. To tak a propos wygranej Dudy. A propos zaś byłego prezydenta Bul-Komorowskiego, to objawił się po pierwszej turze z dobrymi radami dla Trzaskowskiego. Więc i my mamy radę. Trzeba Komorowskiego uważnie słuchać i robić wszystko odwrotnie.

No a ze ściekami to jest znacznie ciekawiej niż z wyborami. Platformerski ratusz twierdzi, że w Warszawie spuścili deszczówkę, a PiS-owskie Wody Polskie w osobie prezesa twierdzą, że Wisłą płyną ścieki. Czyli g... wiadomo.

Wiadomo natomiast, po co są te wybory. „Czy Wisłą płyną ścieki z Warszawy?" – zapytał Rafała Trzaskowskiego dziennikarz z płockiego portalu. „Te wybory są po to, żeby nie było tak...

