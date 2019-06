Liceum św. Stanisław Kostki. Tu uczą się Polacy z zagranicy Zakończenie roku w Niepublicznym Kolegium Świętego Stanisława Kostki (liceum i podstawówce) odbywa się na korytarzu. Małe dzieci z zerówki swobodnie biegają pośród dryblasów Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński

Czasem słyszą na ulicy, żeby wracali do siebie. A przecież oni właśnie wrócili do siebie! Obiecywano – zwłaszcza prawica to robiła – sprowadzenie Polaków do ojczyzny. A w Warszawie szkoła dla ledwie 200 młodych ludzi ze Wschodu nie ma stałego kąta i dostaje zbyt małe wsparcie od władz publicznych.