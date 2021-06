Michał Szułdrzyński: Sąd kontra cancel culture

Wikimedia Commons, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Gdyby nie J.K. Rowling, autorka sagi o Harrym Potterze, ale też filantropka i obrończyni praw kobiet, pewnie niewiele osób dowiedziałoby się o istnieniu Mai Forstrater. Ale z drugiej strony to dzięki zaangażowaniu w obronę Forstrater Rowling stała się najgłośniejszą chyba ofiarą cancel culture, czyli odmawiania komuś prawa do uczestnictwa w debacie publicznej z powodu niewłaściwych poglądów.

Dwa lata temu Forstrater, działaczka londyńskiego think tanku Center for Global Development (CGD), zabrała głos na Twitterze w sprawie przygotowywanego przez rząd Wielkiej Brytanii Gender Recognition Act, ustawy, która pozwalałaby samodzielnie określać swą płeć. Napisała, że płeć jest niezmienna i nie należy jej mylić z tożsamością płciową. Uznano ten wpis za transfobiczny, a z Forstrater, w efekcie krytyki, jaka na nią spadła, CGD nie przedłużyło kontraktu. Poszła więc do sądu, gdzie przegrała, bo sędzia uznał, że jej poglądy są absolutystyczne i niewarte szacunku w demokratycznym społeczeństwie.

I właśnie wtedy sprawę skomentowała, również na Twitterze, Rowling. „Wyrzucać kobiety z pracy za stwierdzenie, że płeć jest prawdziwa?". I dodała: „Jeśli płeć nie istnieje, doświadczenia kobiet na całym świecie zostają wymazane". Organizacje LGBT oskarżyły ją o transfobię, uznały, że nie jest prawdziwą, lecz udawaną feministką. W efekcie fali oburzenia...

