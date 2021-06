Gen. Radosław Kujawa: Kreml wysyła sygnał, że walczy o przetrwanie

Rosja przy pomocy służb prowadzi wojnę z Zachodem. Pokazuje, że jest zdeterminowana, gotowa zabić przeciwników nawet na terenie państw NATO. Poprzez przemoc, zabójstwa, w tym z wykorzystaniem trucizn, wywołuje lęki i emocje, które zachodnia cywilizacja od siebie odsuwa i których chciałaby uniknąć - mówi gen. bryg. Radosław Kujawa, szef Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2008-2015.

Plus Minus: Białorusini, być może przy współpracy z rosyjskimi służbami, zmusili do lądowania samolot z białoruskim opozycjonistą. Co to oznacza?

Aleksander Łukaszenko demonstruje, że walcząc o zachowanie władzy, nie cofnie się przed niczym, a opozycja będzie bezwzględnie zwalczana. Żaden przeciwnik reżimu nie może się czuć bezpieczny ani na Białorusi, ani w innym miejscu. Autorytarny przywódca walczy o przetrwanie. Koszty polityczne i międzynarodowe tej decyzji dla niego się nie liczą. Działanie było niestandardowe. Tyle że biorąc pod uwagę sytuacje, do których dochodzi w przestrzeni służb specjalnych, w przeszłości obserwowaliśmy bardziej drastyczne akty.

To głównie sygnał skierowany do białoruskiej opozycji: nie możecie być pewni jutra?

Tak. To krok również bardzo korzystny z rosyjskiego punktu widzenia, ponieważ oddala Białoruś od Zachodu. Warto przypomnieć, że jeszcze przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi prezydent Białorusi st...

