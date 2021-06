Robert Mazurek: Mleko w beczce

Dwa są kraje, które Polacy uznają za tradycyjnie winiarskie, i bardzo nas dziwi opinia reszty świata, dla którego to peryferie: Gruzja i Węgry. Gruzja, no tak, daleko, kraj mały, ale Węgry?! A jednak. Z tym, że i dla nas Węgry to raptem dwa regiony, Tokaj i Eger. Wakacyjni odkrywcy wpadli może na Villany, czasem przebija się Szekszard, ktoś pił wino nad Balatonem, no ale Sopron? Bez żartów.

A my owszem, trafiliśmy w te okolice, na granicę austriacką, i zawiodło nas do uroczego, kilkunastotysięcznego miasteczka Kőszeg. Bliżej stąd do Wiednia, Grazu czy Bratysławy niż do Budapesztu, ale jest tu wszystko, co trzeba: urokliwe, stare domy, piękne kościoły, rynek oraz zamek, w którym załoga chorwackiego dowódcy Nikoli Jurišicia broniła siebie i Wiednia przed nawałą turecką sułtana Sulejmana Wspaniałego.









A wina? Tu zacznijmy od uwagi, że winiarski światek ma z Węgrami pewien problem. Bratankowie szczycą się choćby Villany. Patrzcie, pokazują, taki merlot, że Francuzi myślą, że to od nich, w zachwyt wpadają, cudo zupełne, albo ten cabernet, mniam! Dziwią się przy tym, iż świat zachwytu nie podziela i pyta, co mają swojego, co u nich oryginalnego. Tokaj jest nie do podrobienia, egerskie bikavery również, w Szekszardzie udowadniają, że z kadarki można robić wielkie wina, a na zboczach wulkanu Somlo butelkują kamienie.

Tymczasem Sop...

