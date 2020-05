Guy-Blache. Z kamerą wśród mężczyzn

„Moja młodość, moje niedoświadczenie i moja płeć – wszystko to zmówiło się przeciwko mnie" – zapisała w swoich wspomnieniach. Kobieta obecna przy narodzinach kina. Przez dekady rozbijająca szklany sufit, potem niesprawiedliwie zapomniana. Dziś odkrywana jest na nowo.

Większość kinomanów nigdy nie słyszała o Alice Guy-Blaché. Tymczasem to ona – na przełomie XIX i XX wieku, czyli w czasach, gdy nową muzę właściwie dopiero wymyślano – uczyniła z reżyserii zawód. Według niektórych źródeł jest pierwszą w dziejach osobą, która na taśmie utrwaliła opowieść fabularną, czyniąc to na kilka miesięcy przed Georges'em Méliesem. Jeśli natomiast przyjąć, że słynny „Polewacz i polany" Augusta i Louisa Lumiere'ów, teoretycznie z roku 1895, jest nie do końca intencjonalnie zainscenizowanym nagraniem, to wyprzedziła również ich. Przez niemal dwie dekady była jedyną kobietą zasiadającą na krześle reżyserskim. W trakcie swojej kariery napisała, wyreżyserowała i wyprodukowała (lub przynajmniej nadzorowała) nawet półtora tysiąca filmów, czy – jak je wówczas nazywano – fotodram. Zarządzała każdym poszczególnym tytułem od strony artystycznej, technicznej i finansowej.

Alice Guy urodziła się 1 lipc...

