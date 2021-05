Biden, biskupi i spójność eucharystyczna AFP

Radykalnie odmienne postrzeganie katolickości i katolicyzmu jest wewnątrz Kościoła faktem od dawna. Arcybiskupi, biskupi, kardynałowie, o teologach i zwykłych świeckich nie wspominając, wyznają w wielu krajach świata inne doktryny, które uznają za prawdziwie katolickie. I choć wszyscy o tym wiedzą, to od czasu do czasu dochodzi do kolejnego doktrynalnego starcia.