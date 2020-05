Pieprz i arystokrata Domaine de la Solitude Cotes du Rhone 2018 55 zł Campuget Rose Syrah Vermentino 2019 59 zł Jean Paul Brun Morgon Terres Dorres 2018 94 zł deliwina.pl

Dunaj jest modry, nad Loarą są zamki, przez Wełtawę most, Sekwana, wiadomo, a po Douro pływają łodziami. Tylko Rodan, jedna z najwspanialszych winiarskich rzek Europy, jakiś taki niedopieszczony. Co z tego, że wypływa ze szwajcarskiego lodowca, i to hen, wysoko, bo wyżej niż Śnieżka czy Babia Góra? Kiedy już dopływa do Lyonu i zaczyna zasuwać na południe do Morza Śródziemnego, zostawia na północy całą fascynującą Burgundię – tę omiata jego dopływ Saona.