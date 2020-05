Włochy bez pomysłu na Romów

Nikt we Włoszech nie ma dobrego pomysłu, jak rozwiązać problem romski.

Większość Włochów nie chce Romów w Rzymie. Każda próba integracji kończy się fiaskiem, również dlatego, że rasistowskie nastroje podsyca neofaszystowska organizacja CasaPound. A Matteo Salvini ze spokojem do niedawna oświadczał: Rozwiążę ten problem, wyrzucę ich wszystkich (no, prawie wszystkich) z Italii.

Dzisiaj tak nie mówi, bo nic nie może, nie jest już wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych, ale nastroje i tak się nie uspokoiły. Dołożyła się do tego wszystkiego epidemia koronawirusa, która (zwłaszcza w prawicowych mediach) prowokuje pytania o to, czy z obozów romskich wirus nie powędruje przypadkiem do „normalnych" mieszkań. Do teraz nikt tym problemem sobie głowy nie zwracał, zwłaszcza że oficjalne dane nie są alarmujące. Nieoficjalnie wiadomo, że do obozowisk służby sanitarne w ogóle się nie zapuszczają, nie mówiąc już o robieniu testów.

Na początku kwietnia władze Wiecznego Miasta spotkały się z przedstawicielami Romó...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: 50% rabatu na dostęp do treści rp.pl E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów dostęp do treści rp.pl nie zawiera: KUP TERAZ