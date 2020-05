Michał Jaroń: Piłka nożna cierpi z braku danych AFP

Analityk piłki nożnej Michał Jaroń stara się naukowo uzasadnić geniusz Leo Messiego, klasę bocznego obrońcy i bramkarza oraz przypomina to, co powiedział Johan Cruyff: z piłką przy nodze jestem przez 3 minuty w meczu, ważne, co robię przez pozostałe 87 minut.