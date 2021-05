Bogusław Chrabota: Paliwo dla narodowych silników AdobeStock

Nie ma działania bez środków. To jak w fizyce. Siła nie bierze się znikąd. Musi być paliwo, które rozpędzi silnik. Da pojazdowi szansę ścigania się na cywilizacyjnym torze. Czy chcemy, by Unia Europejska była silna? To pytanie równie banalne jak pytanie o siłę państwa. Mało jest politycznych formacji (wyłączam anarchistów), które postulują osłabienie państwa.