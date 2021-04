Jan Śpiewak: W 1989 r. dokonano zamachu stanu Fotorzepa, Robert Gardziński

Jeśli młodzi ludzie w kraju nie chcą mieć dzieci, a jak wyjeżdżają do Anglii, to nagle zaczynają je mieć, widzimy, że to nie w głowach tych młodych nagle coś się popsuło, tylko że Polska staje się krajem zamkniętych dróg awansu. Tu się po prostu nie da normalnie żyć - mówi Jan Śpiewak, działacz społeczny.