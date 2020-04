Kwarantanna z bombą w tle

Bo wino to przecież cała fascynująca historia, która za nim stoi, zakonnicy uczący je robić, pomyleni władcy i ich zamki, to świetni ludzie, z którymi zresztą chwilowo i tak nie możemy się spotykać. Ale możemy pić niebanalne wina. Jak? Choćby Elcatador.pl – dziś druga część jego oferty – pomoże, skontaktujcie się. A na ile wycenilibyście państwo oryginalne i smaczne wino? 40 zł podejdzie? No to się cieszę. OK, Via Terra Blanc to biała garnacha (Francuzi powiedzieliby: grenache), czyli nieprzesadnie oryginalnie, ale za to z ciekawej, górzystej, katalońskiej denominacji (miejsce powstania wina ze swoimi przepisami) Terra Alta. Ładny bukiet, w ustach anyż dominuje nad brzoskwinią i morelą. No ludzie, czyż to może być złe?

