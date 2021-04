Boska prawie od zawsze

W 2021 roku obchodzimy 700-lecie śmierci Dantego Alighieri. Jego arcydzieło „Boska komedia" rozgrywa się w Wielkim Tygodniu, a zainspirowało artystów różnych epok: Sandra Botticellego, Augusta Rodina, a nawet współczesnego powieściopisarza Dana Browna

Swoje dzieło, „Boską komedię", Dante pisał w latach 1307–1321 w pierwszej osobie, a więc jako własną podróż w zaświaty, którą podejmuje „w połowie czasu" jako 35-letni poeta. Naprawdę, gdy zaczynał pisać ten poemat, miał lat 42. Motywowała go chęć odnowy moralnej świata i pragnienie spotkania z ukochaną Beatrycze. Ta niezwykła literacka podróż rozpoczyna się w wielkanocnym tygodniu 1300 roku. Do Piekła schodzi w Wielki Piątek. W Piekle i Czyśćcu przewodnikiem Dantego jest Wergiliusz, starożytny rzymski poeta, autor „Eneidy". W Raju zaś – Beatrycze. Dał dziełu tytuł „Komedia", co oznaczało, że utwór rozpoczęty poważnie zakończy się szczęśliwie i będzie pisany nie podniosłym, „tragicznym" językiem, ale powszednim – „komicznym".

Dopiero od weneckiego wydania w 1555 roku wielbiciele Dantego w dowód uznania dla rangi utworu, w którym zawarta jest pełnia ówczesnej kultury, olbrzymia wiedza, wspaniały obraz światów pozagrob...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ