Bez pieniędzy trzeba zdać się na intuicję materiały prasowe

Michał Zacharzewski

W 2020 roku Netflix zamierza wydać na produkcję filmową ponad 17 miliardów dolarów. To gigantyczna suma nawet jak na Hollywood. Nic dziwnego, że platforma zatrudnia największe gwiazdy i namawia do współpracy najlepszych reżyserów. Chętnie kupuje też kosztowne licencje, nawet takie, w które inni boją się zainwestować. Ich ostatnim łupem jest Spenser, bohater serii pulpowych powieści kryminalnych stworzonych przez Roberta B. Parkera. W przeszłości bez większego powodzenia wydawanej w Polsce, za to w USA niezmiennie popularnej i już wcześniej adaptowanej na potrzeby telewizji.