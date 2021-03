Kościół musi stworzyć inspirującą wizję CsabaTokolyi/Getty Images

O. Michał Paluch

Instytucja Kościoła nie może się zgodzić na to, by być częścią postchrześcijańskiego pejzażu, musi raczej mieć odwagę odegrać rolę awangardy. Nie uda się to, jeśli zadowoli się propagowaniem słusznych idei, a koncentrując się na sobie, nie zatroszczy się o przyjazne miejsce dla innych.