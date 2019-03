Ukraińska prezydentury, czyli zadanie dla tytana

„Narodowy memoriał niebiańskiej sotni” na Majdanie upamiętnia 106 manifestantów, którzy zginęli tu podczas „rewolucji godności”. Do tej pory nikt nie został skazany za masakrę

Korupcja paraliżuje rozwój Ukrainy, kraj wciąż pozostaje w rękach oligarchów. Dlatego wielu Ukraińców uważa, że pięć lat temu „niebiańska sotnia" zginęła na darmo.

Z Serhijem poznaliśmy się zaledwie przed kilkoma minutami, a mimo to mówi mi bez cienia wahania coś, co przyjezdnemu wydawałoby się mocno kontrowersyjne: „za Janukowycza było lepiej!".

Kierowca taksówki, którą jadę z lotniska Boryspol, jest inżynierem, skończył studia geologiczne. Ale kiedy przed dwoma laty urodziła mu się córeczka, ambicje musiał schować do kieszeni i wziąć się do wykonywania jednego z niewielu zawodów, które w Kijowie pozwalają bez specjalnych koneksji zarobić przyzwoite pieniądze. A i to jest względne.

– Idziesz do sklepu, dziecko chce słodycze, powiedzmy kindera. A ty mu mówisz, że to za drogie. Czy to jest normalne? Dzieci powinny wychowywać się w normalnych warunkach – tłumaczy.

Po obu stronach dwupasmowej szosy, jednej z nielicznych w tym wielkim jak dwie Polski kraju, na przemian pojawiają się ogromne billboardy z zupełnie innego niż Serhija świata: reklamy wielkich jak czołgi aut Infiniti, Jaguara, BMW. To brutalne przyp...