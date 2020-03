Święto wyklętych, moje święto

Oskarżycielom „wyklętych" fundowałbym bezpłatne wycieczki po więzieniu mokotowskim. I pytał o logikę systemu, który dzień po dniu miażdżył tamtych partyzantów.

Tegoroczny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadł na początek kampanii prezydenckiej. Bardzo gwałtownej, naładowanej emocjami. Reprezentanci pisowskiej władzy uczcili go dość rutynowymi przemówieniami podtrzymującymi tezy z lat poprzednich. Nie mam pretensji o to, że święto nie staje się dla nich okazją do stawiania kłopotliwych pytań, tym bardziej do rewizjonistycznych obrachunków.









„Nil" nie był „wyklętym"

Amerykanie wspominają swój udział w II wojnie światowej bez eksponowania gwałtów na kobietach na Filipinach dokonywanych przez ich żołnierzy. Albo przypadków zabijania jeńców we Francji. Skądinąd i na Filipinach, i we Francji byli oni naprawdę wyzwolicielami. Tam, gdzie debata jest wolna, tam dokonuje się historycznych rewizji, ale przy innych okazjach niż rocznice czy święta.

Czego mi w tych odświętnych przemówieniach brakuje? Podsumowania momentu, w jakim znaleźli się Polacy zaraz po II wojnie światowej. Wpisania „wykl...

