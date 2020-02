Puk, puk. Kto tam? Lata 90. materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Wygląda na to, że w Hollywood wreszcie nauczyli się ekranizować gry wideo! „Sonic: Szybki jak błyskawica" to kolejny po „Detektywie Pikachu" przebój rodem z konsol. Przemyślany, sprawnie zrealizowany i potrafiący bawić publiczność. Jasne, że nie jest to kino wymagające, ale też oryginał był niczym więcej jak bezpretensjonalną rozrywką.