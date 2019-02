„Alita: Battle Angel”. Waleczne serce cyborga

Któż choćby przez chwilę nie chciałby się wcielić w niezniszczalną postać?

Robert Rodriguez, który przez kilka ostatnich lat zajmował się głównie nostalgicznymi powrotami do brutalnego kina exploitation, najpierw realizując jeden z segmentów krwawej dylogii „Grindhouse" (2007), stworzonej wespół z Quentinem Tarantino, a następnie rozwijając franczyzę pt. „Maczeta" (2010–2013), wziął się tym razem do pełnoprawnego science fiction. I choć w jego wcześniejszych filmach pojawiały się elementy zapożyczone z fantastyki naukowej, to dopiero „Alita: Battle Angel" spełnia wszystkie wymogi gatunku, przenosząc widza do cyberpunkowej metropolii z odległej przyszłości.

Historia została oparta na japońskiej mandze autorstwa Yukito Kishiro i skupia się na tytułowej bohaterce, zaawansowanej technicznie wojowniczce (gra ją Rosa Salazar) – cyborgu z ludzkim mózgiem – którą od zardzewienia na wysypisku śmieci ratuje doktor Ido (Christoph Waltz), specjalista od robotycznych endoprotez, od tego momentu jej stwórca i ojciec zarazem. Dziewczyn...