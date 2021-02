Kultura plecami do Łukaszenki

Walec represji Aleksandra Łukaszenki nie oszczędził kultury. Niszczy białoruskich artystów i zespoły.

Chaim Soutine urodził się pod koniec XIX w. w Śmiłowiczach pod Mińskiem, w ubogiej żydowskiej rodzinie. Ojciec chciał, by poszedł jego śladami. Wyjechał do Wilna, a już kilka lat później przeprowadził się do Francji, gdzie był współtwórcą École de Paris, grupy malarzy działających w Paryżu w pierwszej połowie XX w. Jego rodziców zamordowano w pierwszych latach wojny. On zmarł w 1943 roku. Na jego pogrzeb przyszło zaledwie kilka osób, ale był wśród nich Pablo Picasso. Nikt wtedy nie wiedział, że twórczość Soutine'a niemal 80 lat później wstrząśnie dyktaturą w jego ojczyźnie, a namalowany przez niego obraz stanie się symbolem Białorusinów walczących o wolność.









Aresztowana „Ewa"

Obraz „Ewa" z 1928 roku przedstawia kobietę ze skrzyżowanymi ramionami i wykrzywionymi ustami. Sprowadzone do Mińska dzieło sztuki okazało się najdroższym w historii niepodległej Białorusi. W 2013 roku obraz zakupił za 1,8 mln dolarów ówczesny prezes Biełgazpr...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ