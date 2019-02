Agnieszka Kaczorowska-Pela: Brakuje nam wszechstronnych tancerzy

Agnieszka Kaczorowska-Pela, młodzieżowa mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. W 2015 roku, w parze z aktorem Krzysztofem Wieszczkiem, wygrała „Taniec z gwiazdami". Od 20 lat gra w serialu „Klan".

Plus Minus: Przed wojną umiejętności taneczne świadczyły o przynależności do elity. Czy dziś są jeszcze wyznacznikiem statusu społecznego?

Raczej oznaką manier, wpływają na postrzeganie człowieka. Tańczący mężczyzna zawsze robi duże wrażenie na kobiecie, kobieta – to już zależy, co tańczy. Jeżeli jest baletnicą, wiemy, że to osoba zdyscyplinowana, poukładana, dążąca do celu. W tańcu towarzyskim jest bardzo podobnie. Ale są bardziej zwariowane formy, gdzie potrzeba przede wszystkim spontaniczności.

Kubańczycy, Brazylijczycy czy Hiszpanie mają taniec we krwi. A Polacy jakimi są tancerzami?

Wstydliwymi – zwłaszcza płeć męska – i zachowawczymi. Jednym taniec przychodzi łatwiej, innym trudniej, ale dużo osób po prostu boi się wyjść na parkiet. Według mnie wynika to z faktu, że u nas brakuje edukacji tanecznej. Kiedyś w podstawówkach były zajęcia z tańca towarzyskiego. Miała je moja mama, miało nawet moje rodzeństwo, starsze o osiem–dziewięć lat. Duż...