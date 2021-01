Makabreska w psychiatryku materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Co by się stało, gdyby w powiastce Andersena miejsce dziewczynki z zapałkami zajął chłopiec z miotaczem ognia? Czy młodzi czytelnicy wciąż by tę baśń kochali? Podobną niespodziankę zafundował widzom Netflix. Przygotował serial „Ratched" – wycieczkę w przeszłość siostry przełożonej z powieści „Lot nad kukułczym gniazdem" Keseya oraz głośnej adaptacji filmowej. Jednak zamiast niepokojącego obrazu wypaczeń czy też rozprawki o niesprawiedliwości powstał nastrojowy, choć nieco zbyt wycyzelowany, body horror!