Dobry gust komercyjny

Autor thrillerów i kryminałów Marcel Moss poleca w "Plusie Minusie".

Najczęściej sięgam po zagranicznych twórców, takich jak Dan Brown czy Harlan Coben. Pierwszy charakteryzuje się intensywnym tempem akcji, co trafia w mój gust. Drugi zaś potrafi budować zawiłe intrygi i często zaskakuje zakończeniem. Aby nie kopiować innych autorów, starałem się nawet nie czytać naszych rodzimych pisarzy, jednak powoli się to zmienia. Po przeczytaniu kilku polskich książek doszedłem do wniosku, że nasza literatura gatunkowa stoi na wysokim poziomie. Aktualnie jej najlepszym przedstawicielem jest Remigiusz Mróz, który wydał dziesiątki bestsellerów. Mało kto może z nim konkurować pod względem talentu, wyczucia trendów i pracowitości. Zauważyłem też, że autor doskonale zarządza swą karierą pod względem marketingowym, co jest też istotne.

Staram się podążać swoją drogą i podczas pisania na nikim się nie wzoruję. Tym bardziej że polski rynek wydawniczy staje się coraz bardziej konkurencyjny. Dlatego trzeba się czymś wyróż...

