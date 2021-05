Powrót, na który czekali nieliczni

Historia powstawania nowej płyty The Offspring przypomina operę mydlaną, jaką było trwające 12 lat nagrywanie przez Guns N' Roses albumu „Chinese Democracy". Axl Rose z nowymi kolegami męczyli się w studiu na tyle długo, że w 2008 r. w ramach primaaprilisowego żartu Dexter Holland, wokalista grupy The Offspring, ogłosił, że to ich nowa płyta będzie nosiła nazwę „Chinese Democracy" z dopiskiem „You Snooze, You Lose" (Zasypiasz – przegrywasz). Gunsi postraszyli pozwem i kalifornijscy punkowcy zatytułowali w końcu krążek „Splinter", a dekadę później sami zanotowali kilkunastoletnią przerwę pomiędzy albumami. Oprócz ograniczeń związanych z pandemią złożyły się na nią także przygotowania Dextera do doktoratu z biologii molekularnej oraz wyrzucenie z zespołu basisty Gregory'ego Kriesela.

Mimo to płyta „Let The Bad Times Roll" brzmi zaskakująco dobrze. W rozpoczynającym krążek „This Is Not Utopia" słyszymy powrót do najlepszych czasów melodyjnego punk rocka. Mocny riff, chwytliwa melodia i szybki rytm to znaki charakterystyczne The Offspring. Słychać je choćby w poświęconym walce z depresją „Behind the Walls of Pain". Największą muzyczną niespodzianką jest wolna, akustyczna wersja piosenki „Gone Away" znanej z płyty „Ixnay on the Hombre" wydanej w 1997 r. Utwór nawiązuje do śmierci w wypadku samochodowym partnerki wokalisty, a w spokojnej aranżacji dźwięków fortepianu oraz smyczków brzmi jeszcze bardziej poruszająco.







Na dziesiątym studyjnym albumie The Offspring dominują gorzkie teksty: narastająca przemoc, dehumanizacja, brak poszanowania zasad i dążenie po trupach do celu. „Let the Bad Times Roll" nie przejdzie do historii muzyki jako dzieło wyjątkowe, natomiast na pewno ucieszy fanów zespołu, którzy go słuchali od lat 90....

