Rewolucja bez rewelacji

Miłośnicy popkultury doskonale wiedzą, jak załatwić zombiaka. Delikwentowi należy uciąć łeb – to najlepszy sposób. A kiedy w historii łby spadały najczęściej? Prawdopodobnie podczas rewolucji francuskiej, kiedy to na masową skalę stosowano niesławne urządzenie opracowane w imię równości i z humanitarnych powodów przez paryskiego chirurga Josepha Ignace Guillotina.

Twórcy „Rewolucji" wymieszali oba te fakty z legendami o wampirach. W ten właśnie sposób chcieli opowiedzieć o wydarzeniach, które w 1789 r. doprowadziły do zburzenia Bastylii. Akcja rozpoczyna się dwa lata wcześniej w Montargis, gdzie dochodzi do serii morderstw. Giną młode, ponętne dziewczyny z ludu, co okazuje się mieć związek z tajemniczą chorobą szerzącą się wśród arystokracji. Wirus ów pozwala pokonać śmierć, ale ma też swoje upiorne konsekwencje.

Pomysł jest intrygujący i sprawniejszy scenarzysta zamieniłby go w przebój na miarę „The Walking Dead". Tu jednak koncept pozostaje niewykorzystany. „Rewolucja" nie jest bowiem ani horrorem, którym być powinna, ani kryminałem, na który długo pozuje. Niezbyt skutecznie opisuje przyczyny szykującego się zrywu. Twórcy ograniczają się do opisywania stworzonej przez siebie alternatywnej rzeczywistości, niespiesznego snucia wątków zmierzających do oczywistego finału. Rozczarowują również bohaterowie, którym ...

