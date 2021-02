Pożegnanie z klasą średnią Plus Minus, Konrad Siuda

Czy pandemia okaże się gwoździem do trumny klasy średniej, najważniejszej grupy dla stabilności demokracji i państwa prawa? Jak rewolucja cyfrowa zmieni społeczeństwo? I kto przejmie funkcje, które do tej pory sprawowała klasa średnia? O tym dyskutują Hubert Salik i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.