Kto może zyskać, a kto stracić na zmianach w rządzie?

Morawiecki się wzmocni lub nie, Ziobro może coś ugra, a Gowin odzyska wpływy. Czy jednak mieszanie w rządzie, zwane rekonstrukcją, przyniesie korzyści państwu i obywatelom? Otóż, niekoniecznie.

O rekonstrukcji rządu wszyscy rozmawiają przede wszystkim w dwóch kontekstach. Pierwszym jest starcie Jarosława Kaczyńskiego z koalicjantami. On chce odebrać Solidarnej Polsce i Porozumieniu po jednym z dwóch resortów. Oni się bronią.

Jarosław Gowin chce na dokładkę wrócić do rządu i zdaje się, że to osiągnie. Ale bardziej widoczny jest Zbigniew Ziobro wykorzystujący czas przedłużającej się niepewności do ofensywy ideologicznej swojego środowiska.

Drugi kontekst to same personalia. Fruwają w powietrzu nazwiska: Mariusz Błaszczak na wicepremiera, Piotr Gliński jako ewentualny szef czterech resortów. Wymienia się też ministrów, którzy mieliby się rozstać ze stanowiskami: od wicepremier Jadwigi Emilewicz po ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

To skądinąd oddzielny problem. Ministrom, którzy mają podejmować kluczowe decyzje, zafundowano wielomiesięczną niepewność. Czy Dariusz Piontkowski może w obliczu dymisji zajmować się pełną parą przystoso...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Wyjątkowa okazja: Półroczna e-prenumerata Rzeczpospolitej 50% taniej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ