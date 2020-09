Jak rządzi Polską Jarosław Kaczyński Konrad Siuda/Plus Minus

Co stoi za tak błyskawicznym przegłosowaniem przez Sejm „Piątki dla zwierząt”? Jakie cele, motywacje ma prezes PiS? Co to nam mówi o polskiej polityce i jej głównym rozgrywającym? O Jarosławie Kaczyńskim, zwierzęciu politycznym, prezesie, który nieustannie ściera się z rozmaitymi bestiami, rozmawiają Hubert Salik oraz Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.