Robert Mazurek: Rozmiar ma znaczenie

Tu nic nie jest prawdziwe, bo do okrągłej, dziesiątej, rocznicy powstania tych felietonów brakuje jeszcze ponad pół roku. Nie jest to też – jak chciałby mój komputerowy licznik – felieton numer 400, bo kilkadziesiąt zniknęło, ale... Ale każdy pretekst jest dobry, by zrobić wydanie nadzwyczajne i odpowiedzieć na pytania, które wciąż przychodzą. Na niektóre odpowiadałem 100 razy, ale mogę odpowiedzieć i 101.