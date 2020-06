Co naprawdę dławi Amerykę

Czy w zamieszkach, które wybuchły w USA po śmierci George’a Floyda, aby na pewno chodzi tylko o rasizm? Jak do tego mają się np. nierówności społeczne, podział klasowy, poglądy polityczne? Co stoi za rewolucją, która rozkręca się za oceanem: jakie wartości, myśli, ideologie? O tym rozmawiają Hubert Salik i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.