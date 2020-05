Kto najbardziej ucierpi na pandemii

Chciałoby się powtórzyć wyświechtany slogan o tym, że liczby nie kłamią. Na początku maja w Afryce odnotowano tyle samo przypadków zakażeń koronawirusem co w Szwajcarii. Porównując liczbę ludności i stan służby zdrowia wydaje się to nieprawdopodobne. I możliwe, że tak właśnie jest – liczby czasami kłamią. W 41 krajach Afryki jest w sumie 2 tys. respiratorów. Pięć razy mniej niż w Polsce i tylko dwa razy więcej niż w Szwajcarii.

Ale skrajna bieda, problemy z dostępem do wody, duża gęstość zaludnienia sprzyjają rozwojowi epidemii. Czy Afryka stanie się nowym jej ogniskiem? Podobnie mało optymistycznie wygląda sytuacja w Indiach, gdzie wiele osób, dla których codzienna praca wystarczajała tylko na codzienne wyżywienia, nagle ją straciło. Po lockdownie miliony z miast ruszyło do rodzin na wsiach, roznosząc wirusa dalej. Czy z braku testów, powszechnego dostępu do usług zdrowotnych i stanu służby zdrowia, kiedykolwiek dowiemy się o skali tej pandemii?

A poza tym w najbliższym „Plusie Minusie”: wywiad z Joanną Kulig, która dzięki roli w „Zimnej wojnie”, talentowi, ciężkiej pracy i determinacji walczy o swoje miejsce na ekranach Hollywood. Piotr Zaremba przygląda się Jarosławowi Gowinowi, budzącemu ostatnio skrajne emocje, który przez kilka tygodni stał się głównym (a przynajmniej drugim) rozgrywającym na polskie scenie politycznej. Jan Maciejewski pochyla się nad fenomenem „Wariacji goldbergowskich” Jana Sebastiana Bacha a Jacek Borkowicz zastanawia się, czy polski Kościół nie zawiódł w czasie pandemii swoich wiernych.