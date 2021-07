Tusk nie chce rozdawać wyborcom prezentów Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Prawo i Sprawiedliwość od sześciu lat uprawia politykę z pomocą oferty: 500 plus, Polski Ład, Piątka Kaczyńskiego, wyprawka. Tusk wraca i chce to zakwestionować. Nie chce iść szlakiem, że coś ma być na stole, by wyborców zmobilizować – komentują Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński w cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń politycznych.