Rafał Trzaskowski: Nie tworzę partii politycznej

W piątek wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Opolu zaprezentował założenia swojego projektu "Campus przyszłości".

- Dzisiaj mamy zarząd PO, na którym będziemy dyskutowali, jak będziemy podejmować decyzje w najbliższych tygodniach i miesiącach. Będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Ruch Wspólna Polska i Campus Polska Przyszłości to są dodatkowe przedsięwzięcia, które mają wzmacniać całą opozycję - powiedział Rafał Trzaskowski.

- Od samego początku mówiłem, że my chcemy działać razem, chcemy się uzupełniać, doprowadzić do tego, żeby opozycja była jak najsilniejsza i gotowa do przejęcia władzy - dodał.

Prezydent Warszawy mówił o problemach młodych ludzi. Wymienił m.in. znalezienie mieszkania i pracy, która zapewniałaby bezpieczeństwo. - Młodzi ludzie mówią nam, że dzisiaj interesują ich prawdziwe problemy, a nie kwestie, które dawno zostały już rozwiązane, lub które tak naprawdę nie definiują dzisiaj naszego życia. I o tym jest "Campus przyszłości", o tym jest "Wspólna Polska", o tym jest nasza współpraca po stronie opozycyjnej, bo musimy być na tyle silni, żeby wyjść z konkretną ofertą, na tyle silni i energetyczni, żeby być gotowym do tego, żeby wygrać kolejne wybory - powiedział.



- Nie tworzę nowej partii politycznej, tylko moim zadaniem jest wspomóc opozycję w konsolidacji i w rozszerzaniu się. My, samorządowcy, najchętniej zajęlibyśmy się naszymi miastami i naszymi regionami, ale dzisiaj - niestety - rzeczywistość jest taka, że rządzący wzięli na celownik samorządy i my musimy angażować w tę szerszą politykę, musimy się konsolidować, ale również dołożyć swoją cegiełkę do silnej opozycji i właśnie to robimy - zadeklarował.

- Dzisiaj naszym zadaniem powinno być stawianie pytań, jak iść do przodu, jak zapewnić, by jak najwięcej osób angażowało się po stronie opozycyjnej, a nie zastanawiać się nad własną formacją polityczną - mówił Trzaskowski.