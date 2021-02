PO z "Pakietem dla kobiet". Jest stanowisko ws. aborcji

- My proponujemy podstawowe zapewnienie praw kobietom, nazwaliśmy to Pakiet praw kobiet, który da poczucie bezpieczeństwa kobietom - mówiła Pomaska.

- Państwo musi zagwarantować edukację seksualną, musi zagwarantować bezpłatny dostęp do antykoncepcji, państwo musi wreszcie umożliwić dostęp bez recepty do antykoncepcji awaryjnej, państwo musi finansować badania prenatalne - wyliczała posłanka PO Izabela Leszczyna.

- Państwo musi zapewnić bezpłatny dostęp do leczenia bezpłodności metodą in vitro. Urodziło się tak 22 tysiące dzieci - mówiła Leszczyna.

- To warunki konieczne dla drugiego elementu Pakietu praw kobiet. Powinniśmy zawrzeć nową umowę społeczną, która powinna odrzucać skrajności lewicowe i prawicowe, aby mogli zaakceptować ją Polki i Polacy. Dlatego uważamy, że w szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po spełnieniu określonych warunków to kobieta powinna podjąć tę osobistą decyzję, a prawo musi jej to umożliwić - mówiła o proponowanej zmianie przepisów aborcyjnych posłanka.

Kidawa-Błońska doprecyzowała, że "w szczególnych warunkach" (trudna sytuacja życiowa, zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety) aborcja miałaby być dozwolona do 12 tygodnia ciąży.

- Proponujemy i pakiet bezpieczeństwa kobiet i tę nową umowę społeczną. Najpierw musimy zapobiegać, tak aby macierzyństwo było świadome - mówiła Marzena Okła-Drewnowicz.

Posłanka dodała, że w kwestii aborcji "kobiecie nie można ograniczać świadomego wyboru".

- Jesteśmy po to, by pomóc, by tych decyzji o przerywaniu ciąży było jak najmniej. Ale na końcu nie my, politycy, jesteśmy od tego, by podejmować decyzję za kobiety - podsumowała.