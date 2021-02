Rafał Trzaskowski o Szymonie o Hołowni: Nie będę się bawił w małe złośliwości

Prezydent Warszawy mówił również o planach przedstawionych podczas sobotniej konwencji PO. - To był plan na najbliższe miesiące i lata, mówiący o najważniejszych kwestiach programowych, do wprowadzenia, kiedy PiS odda władzę. Miał pobudzić całą opozycję do działania - wyjaśnił.

- Zrobiliśmy bardzo dokładne badania i jasno z nich wynika, że tylko kiedy opozycja razem pójdzie do wyborów, mamy szansę mieć 276 głosów i mieć taką siłę, żeby obalić ew. weto prezydenta. Przesłaliśmy to innym partiom. Czekamy, jak zareagują - dodał.

Trzaskowski podziękował także za reakcję Władysława Kosiniaka-Kamysza i Piotra Zgorzelskiego. Były one, jego zdaniem, bardzo dojrzałe. Zapytany o Szymona Hołownię, odpowiedział: Na pewno nie będę się bawił w małe złośliwości tych, którzy są uzależnieni od Twittera.

- To nie ma być tak, że tylko my zapraszamy do tańca. My dokonaliśmy jasnej, dogłębnej analizy, z której wynika, że jeżeli pokonać PiS, móc odrzucić weto prezydenta, zmieniać Polskę na lepsze, to musimy mieć 276 osób - mówił.