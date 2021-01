Koalicja Obywatelska chce komisji śledczej ws. szczepionek

- Czy zrobiono to świadomie, celowo, by kupić rosyjskie i chińskie szczepionki od handlarza bronią? - pytał Budka.

Przewodniczący PO dodał, że jest to przyczynek do "rozpoczęcia procesu powołania sejmowej komisji śledczej". Przedstawicielami KO w tej komisji mają być Michał Szczerba i Dariusz Joński.

Budka nawiązał też do wypowiedzi prof. Andrzeja Horbana, który w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" stwierdził, iż luzowanie obostrzeń w czasie wakacji było próbą zakażenia Polaków, by zbudować odporność na COVID-19. - To są to słowa skandaliczne - stwierdził.

- Blisko 80 tys. zgonów więcej (w 2020 r. w porównaniu do 2020 roku - red.) pokazuje, że ta władza zawiodła, że naraziła zdrowie i życie Polaków - ocenił.