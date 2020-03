Leszczyna: 3 mld zł na Fundusz Medyczny? Tych pieniędzy nie ma

- Dziwię się, że Duda pod koniec kadencji nie zdecydował się pokazać, że jest przyzwoity i postawić się prezesowi Kaczyńskiemu - dodała posłanka komentując podpisanie ustawy na mocy której media publiczne otrzymają 1,95 mld zł rekompensaty.

Leszczyna pytana o Fundusz Medyczny, którego stworzenie zapowiedział prezydent oceniła, że "tych pieniędzy nie ma". - Jedyna szansa to posłuchać PO i przyjąć naszą gotową ustawę, która daje 2 mld zł do NFZ. Po co kolejny fundusz? - dodała.

W ocenie posłanki "Fundusz został wymyślony w panice, tak jak specustawa".

Na pytanie skąd miałyby się wziąć dwa dodatkowe miliardy złotych dla NFZ Leszczyna odparła, że "tak samo jak dla Telewizji - byłyby to obligacje".

- Oczywiście to jest dług - ale jeśli mamy do wyboru powiększenie długo o 2 mld zł i wyleczenie 20 tys. ludzi to chyba decyzja jest oczywista - podkreśliła posłanka Platformy.

Leszczyna ostrzegała też, że jeśli skala epidemii koronawirusa w Polsce osiągnie poziom jaki obserwujemy we Włoszech wówczas "nasz system nie będzie w stanie udźwignąć takiej skali".