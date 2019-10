- Moim marzeniem jest to, by PO wygrała wybory. Moje kandydowanie [w PO] może być jedynie środkiem do osiągnięcia celu - zapowiedział Borys Budka.

- Ja mówię wyraźnie, najpierw pozwólmy by opozycja była tym kim powinna być w Senacie, by przejęła władzę w Senacie. Drugi etap to wybory szefa klubu, prezydium klubu. Jestem gotów stanąć o tę walkę. Będę ubiegał się o stanowisko szefa klubu – dodał.