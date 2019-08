Grzegorz Schetyna: Walka PiS z bezrobociem? Zatrudnianie działaczy

Dochody i wydatki w kasie państwa mają wynosić ok. 429,5 mld zł – poinformował premier Mateusz Morawiecki. – To pierwszy od 30 lat zrównoważany budżet, który jednocześnie zawiera nasze zobowiązania – mówi premier. O takich planach rządu Rzeczpospolita pisała już w poniedziałek.

W plany PiS-u nie wierzy szef PO Grzegorz Schetyna. - Samorządy będą musiały ograniczać inwestycje, będzie mniej dla mieszkańców, żeby realizować pomysły polityczne i kampanijne Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w rozmowie z Polsat News.

- My ciężko pracowaliśmy w czasie kryzysu. Mówimy, że reguły ekonomii są zawsze takie same. Po hossie przychodzi bessa i tak będzie teraz. Jeżeli ktoś nie chce tego brać pod uwagę, to uważam, że to ma krótkie nogi - dodał.

- Jaki wpływ na niskie bezrobocie ma Jarosław Kaczyński? Taki, że zatrudnia działaczy i ich rodziny w spółkach Skarbu Państwa. To jest walka PiS z bezrobociem - powiedział Schetyna.