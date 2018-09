Grzegorz Schetyna: To nie będą zwykłe wybory

- Zaczyna się walka o przyszłość Polski. Cztery bitwy, jedna po drugiej, które zdecydują czy będziemy żyć na wschodzie czy na zachodzie Europy - mówił lider PO podczas sobotniej konwencji. A następnie zaprezentował "sześciopak" propozycji samorządowych.

- Musimy mieć świadomość, że to nie będą zwykłe wybory. Być może najważniejsze od dwudziestu dziewięciu lat. Zaczyna się walka o przyszłość Polski. Cztery bitwy, jedna po drugiej, które zdecydują czy będziemy żyć na wschodzie czy na zachodzie Europy. Czy zwyciężymy i spełni się polski sen o wolności i dobrobycie, czy wygrają ci, którzy chcą zapędzić Polaków, aby sami odbudowali żelazną kurtynę. Zdecyduje się, czy będziemy dumnym, bogatym, bezpiecznym narodem, czy na lata pogrążymy się w chaosie, nienawiści i kompletnej izolacji - mówił w trakcie przemówienia otwierającego konwencję PO Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej. W konwencji bierze też udział Barbara Nowacka i jej środowisko.

- Najpierw obronimy przed PiS-em polskie miasta, regiony i gminy. Później odbierzemy PiS-owi władzę w całym państwie. Po to, żeby polski rząd i polskie samorządy już nigdy na siebie nie „warczały”. Ale żeby razem rozwiązywały problemy Polaków - mówił Schetyna o stawce tych wyborów.

- Mam dla was i dla wszystkich Polaków ważną i dobrą wiadomość. Dziś dołącza do nas Barbara Nowacka i jej środowisko. Będą na naszych wspólnych listach. Już w tych wyborach samorządowych, a później – mam nadzieję - w wyborach europejskich i parlamentarnych. Teraz witamy Cię Barbaro w Koalicji Obywatelskiej. Ciebie i twoje środowisko – z waszą wrażliwością społeczną, z waszymi pomysłami na bardziej sprawiedliwą Polskę - podkreślił Schetyna o akcecji Barbary Nowackeij i jej środowiska do samorżądowej Koalicji Obywatelskiej.



Lider PO zaprezentował też "sześciopak" propozycji samorządowych. Pierwszy punkt to "Szkoła równych szans". - Obiecuję, w szkołach podstawowych zlikwidujemy ciężkie tornistry, bo wszystkie prace domowe będą odrabiane w szkole, pod opieką nauczyciela. Kiedy dziecko wróci do domu ze szkoły, a rodzice z pracy – to będzie czas przeznaczony już tylko dla rodziny. Stworzymy nauczycielom realne możliwości dobrego zarabiania. I otworzymy ścieżki zawodowego awansu. Ten program będziemy realizować razem z samorządami, po partnersku. Dlatego proponujemy polskim samorządom program „złotówka do złotówki” - powiedział.



Schetyna zapowiedział też program darmowych biletów dla dzieci uczących się w całej Polsce. - To także zwiększy równość szans życiowego startu, bo bardzo często wybór wymarzonej szkoły jest poza zasięgiem utalentowanych dzieci z biedniejszych rodzin i z terenów wiejskich. Ich rodziców nie stać na sfinansowanie dojazdu do szkoły. Bezpłatny bilet komunikacji publicznej dla dzieci i uczącej się młodzieży raz na zawsze ten problem rozwiąże - dodał. Kolejnym zobowiązaniem jest wsparcie dla seniorów. - W każdym mieście i w każdej gminie zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Jedną z kluczowych form tej pomocy będzie jeden numer telefonu, pod którym przez całą dobę będą dyżurować ludzie mogący zapewnić starszym Polkom i Polakom natychmiastową pomoc lekarską, ale także obecność fachowca, który pomoże w przypadku nagłej awarii w mieszkaniu. Seniorzy będą też mogli liczyć na pomoc w dotarciu do lekarza czy wypełnieniu wniosku do urzędu - podkreślił.



Czwartym punktem jest walka ze smogiem i zanieczyszczeniem Polski, piątym dokończenie projektu „schetynówek” i „orlików”, szóstym - decentralizacja.