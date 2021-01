Polacy zaczną mistrzostwa świata w piłce ręcznej

Duch Dujszebajewa

Biało-czerwoni ostatni raz poważnych rywali w meczu o stawkę pokonali cztery lata temu, ale byli to tylko Argentyńczycy i Tunezyjczycy. Później dwa turnieje – ME 2018 i MŚ 2019 – oglądaliśmy w domu, a erę Dujszebajewa oraz Rombla rozdzielił Piotr Przybecki, którego zespół potrafił przegrać z Izraelem. To on położył jednak fundamenty pod dzisiejszą drużynę, organizując przez półtora roku gruntowny przegląd kadr polskiej piłki ręcznej