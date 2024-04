Kraków, Kielce i nie tylko. Gdzie będzie druga tura wyborów samorządowych?

Na pierwszym miejscu w większości sondaży jest kandydatka KO Agata Wojda i ona na pewno pojawi się w drugiej turze. Kto będzie jej rywalem? Sondaże w Kielcach są bardzo wyrównane, ale na drugą turę szanse ma zarówno kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Kamil Suchański, jak i kandydat PiS Marcin Stępniewski czy niezależny kandydat i przedsiębiorca Maciej Bursztein.

Wybory samorządowe 2024: gdzie będą niespodzianki

Jeśli do drugiej tury doszłoby w Warszawie, to byłaby spora niespodzianka. Dla Rafała Trzaskowskiego byłaby to nie najlepsza wiadomość w kontekście jego ambicji ogólnokrajowych, jaką jest walka o prezydenturę w 2025 roku. Pytanie też, czy do drugiej tury dojdzie we Wrocławiu, gdzie o prezydenturę – z poparciem Donalda Tuska – rywalizuje Jacek Sutryk.

To też w pewnym sensie pytanie o mobilizację samych wyborców KO i tego, czy będzie podobna jak w październiku 2023 roku. Jeśli tej mobilizacji zabraknie, to w wielu miejscach może dojść do niespodzianek.